In knapp 600 registrierten Fällen sind 2017 in Berlin Menschen von Hunden angesprungen oder verletzt worden. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz veröffentlichte am Dienstag die Hundebiss-Statistik. Demnach wurden genau 584 entsprechende Vorfälle gemeldet. Im Vorjahr lag die Zahl mit 614 Fällen ähnlich hoch. Weil längst nicht alle Konfrontationen zwischen Hund und Mensch gemeldet werden, dürfte die Dunkelziffer höher sein.