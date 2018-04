imago stock&people Audio: 18.04.2018 | Inforadio | Ulrike Bieritz | Bild: imago stock&people Download (mp3, 10 MB)

Interview | Dieter Puhl, Leiter der Bahnhofsmission am Zoo - "Man muss aufpassen, dass man nicht verrückt wird"

23.04.18 | 08:07 Uhr

Was Dieter Puhl schon erlebt hat, reicht vermutlich für mehrere Leben. Das eine, das er hat, gibt er seit neun Jahren für die Bahnhofsmission am Zoo. Über seine Arbeit und unsere Gesellschaft hat Puhl, der kein Blatt vor den Mund nimmt, nun ein Buch geschrieben.

rbb: Herr Puhl, was ist für Sie Glück? Sind Sie ein glücklicher Mensch?

Dieter Puhl: Ich habe im Leben gelernt, ein zufriedener Mensch zu sein. Das war nicht immer so. Wenn man sich das Wort "zufrieden" vorstellt, dann setze ich den "Frieden" immer ein bisschen kursiv. Das bin ich schon. Ich bin gelegentlich auch glücklich im Leben.

Ihr Buch hat den Titel "Glück und Leid: Ein Leben für die Bahnhofsmission". Was ist denn an der Stelle das Leid?

Wenn man den Job am Zoo macht, wenn man überhaupt in der Obdachlosenhilfe arbeitet, muss man aufpassen, dass man nicht verrückt wird. Das ist so. Ich glaube, man muss schon eine Portion Abgrenzung mitbringen. Man darf auch nicht zu dünnhäutig sein. Ich glaube, das würde dann nach hinten losgehen. Ich kann Ihnen aber ganz ehrlich sagen: Das kann man ein Stückchen trainieren. Wir haben ja auch Supervision. Wir sind ein ungeheuer gutes Team. Mannschaftssport am Zoo: Da sind tolle hauptamtliche Kolleginnen und Kollegen. Da sind 200 Ehrenamtliche, da sind 150 Praktikantinnen und Praktikanten und 35 toughe Jungs machen Arbeit statt Strafe bei uns. Das ist Teamwork.

Wie muss man denn sein, um so eine Arbeit wie Ihre so lange zu machen und dann auch noch gerne?

Ich glaube, dass über unsere Arbeit zu viel Gewese gemacht wird. Eine Kassiererin bei Aldi kann wunderbar Seelsorge machen. Eine Wurst-Verkäuferin bei Edeka kann mir abends in zwei Minuten den Tag versauen, indem sie ranzig zu mir ist - oder, wenn sie viel Menschenkenntnis hat, guckt sie mich an und sagt "Du siehst heute geknickt aus". Das passiert manchmal und hat nichts mit der Bahnhofsmission zu tun. Und plötzlich bekomme ich eine Tüte in die Hand gedrückt, da ist eine halbe gegrillte Ente und ein Nullbon drin.

Reden wir über die Obdachlosen, die in der letzten Zeit zunehmend auch aus Osteuropa gekommen sind. Dazu kommen die Einheimischen, die hier bedürftig sind. Und die Flüchtlinge dazu. Erleben Sie eine Konkurrenz der Bedürftigkeit?

Berlin hat tagesaktuell, wenn man alle Menschen zusammennimmt, 50.000 [bedürftige] Menschen untergebracht, in überwiegend guten Qualitäten. Wir müssen aufpassen, dass das nicht mehr werden, aber das ist eine gesellschaftliche Leistung, die wir da erbringen. Es leben vermutlich um die 6.000 Menschen auf der Straße. Der deutlich überwiegende Anteil von denen kommt mit ziemlicher Sicherheit aus Osteuropa. Um Himmels willen, soll eine Bundeshauptstadt mitten in Europa an 4.000 Menschen einknicken und sagen, das ist ein gesellschaftliches Problem, das wir nicht mehr hinkriegen? Da bin ich ein bisschen optimistischer im Leben. Das ist ein Problem, um das wir uns kümmern müssen, das wir begleiten und moderieren müssen. Wir dürfen mit Sicherheit nicht die Augen zumachen. Die Diskussionen letztes Jahr im Tiergarten zum Beispiel, die konnte ich inhaltlich nicht nachvollziehen. Da gab es nicht alle paar Meter ein Lager oder sonst irgendwas. Die Menschen, die dort gelebt haben, haben niemandem etwas getan. Und wenn die keine Toilette haben, keine Möglichkeit, Tampons zu wechseln, keinen Rasierapparat haben: Das sehen Sie denen an. Das ist nicht gut für die Menschen. Darunter leidet sehr oft auch das Gemeinwesen. Wir haben ja nicht umsonst vor paar Jahren im Zoo 'Hossa Halleluja und danke' mit Hilfe der Deutschen Bahn Hygienecenter verwirklichen und bauen dürfen. Wenn sie uns besuchen und sehen, wie einem 78-Jährigen an Demenz erkrankten Menschen die Fußnägel geschnitten werden, dann wissen Sie was Barmherzigkeit ist.

Woher nehmen Sie die Kraft? Was treibt Sie an?

Guter, 18 Jahre alter Whiskey. [lacht] Es hat schon was mit Jesus zu tun, mit Teamfähigkeit, mit Gebeten. Es gab auch eine lange Zeit bei mir, wo ich keinen Zugang zu unserem Schöpfer hatte. Übrigens habe ich ganz brauchbar gelebt in dieser Zeit. Ich persönlich fühle mich angenommen und getragen. Das gibt auch Kraft. Und es ist wirklich auch das Team, eine ganz tolle Mannschaft. Ich werde jetzt 61. Die Frage sollten Sie eher einem 22- oder 23-Jährigem stellen - die in der Bahnhofsmission übrigens auch nicht alle den Zugang zu Jesus haben. Sie halten das aus. Ich denke an eine Kollegin, die sehr erfolgreich in der Modebranche gearbeitet hat, bestimmt im Monat 1.500 Euro mehr verdient. Die hat ihren alten Job gekündigt und arbeitet nun hauptamtlich bei uns. Die geht jeden Abend um 22 Uhr leichenblass raus, aber zufrieden, glücklich und beseelt. Weil du ja doch etwas Sinnvolles machst.

Wovon träumen Sie, was wünschen Sie sich?

Also, ich glaube mein größter Wunsch ist: Ich möchte noch lange leben. Ich möchte mich noch lange auf diesem Planeten freuen an meinen Liebsten. Ich möchte gesund bleiben, um beruflich ein Stück weiter gestalten zu können. Und ich würde unheimlich gern Mucke im Radio auflegen. Ich bin groß geworden mit dem ARD-Nachtprogramm, mit Leuten wie Henning Vosskamp. Die haben mich in den Schlaf begleitet. Berliner Nachtgestalten im Studio von 12 bis zwei, das wäre ein Traum. Da werden keine zigtausend Menschen zuhören, aber einige vielleicht schon. Das würde mich zufrieden machen.