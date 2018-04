dpa/JOKER/Alexander Stein Audio: Inforadio | 23.04.2018 | Linda Kruse | Bild: dpa/JOKER/Alexander Stein

Interview | Games-Entwicklerin Linda Kruse - "Schade, dass Spielen noch immer pauschal als schlecht gilt"

Die Gamesbranche ist eine Männerwelt. Doch das ändert sich gerade. Eine Game-Designerin erzählt von der Faszination des Spielens, der wachsenden Frauenquote - und dass Spielen ihrer Meinung nach zu Unrecht einen schlechten Ruf bei Eltern hat.



Frau Kruse: Wissen Sie eigentlich, was Sie mit Angela Merkel gemeinsam haben?

Linda Kruse: Nein!

Diverse 'Gruppenbild mit Dame'-Momente. Also Bilder und Situationen allein unter Männern...

Oh Gott! Lacht. Ich muss aber an meiner Raute noch üben, glaube ich.

Wie fühlt sich das denn an, oft die einzige Frau weit und breit zu sein?

Ich finde das nicht so dramatisch. Doch ich merke, dass es auch anders geht und dass es dann sehr positiv ist - wenn also mehr Frauen oder diversere Persönlichkeiten in einer Runde sind. Es geht ja nicht immer nur um Frauen, sondern auch um Leute, die nicht die klassischen Stereotypen "männlich, weiß, erfolgreich" abbilden.

Aber die Gamesbranche ist schon Männerdominiert?

Ja. Aber es ändert sich jetzt wirklich nach und nach. Dadurch, dass jetzt auch Studiengänge angeboten werden, finden vermehrt Frauen in die Branche. Das merkt man – aber es dauert natürlich noch ein bisschen, bis sich das so durchgesetzt hat, dass man das auch auf Fotos sehen kann.

Zur Person Linda Kruse Linda Kruse Die 31-jährige Gamedesignerin hat Filmproduktion studiert und ihren Master in Gamedesign gemacht. Schon als Kind hat sie selbst gespielt. Inzwischen entwirft sie mit ihrer Firma The Good Evil u.a. Spiele für Kinder. Beispielsweise das mehrfach ausgezeichnete Abenteuerspiel "Squirrel und Bär".



Sie sind jetzt Spieleentwicklerin. Waren Sie denn in Ihrer Jugend ein Gamergirl?

Natürlich! Lacht. Ich habe immer schon gespielt. Digitale Spiele, aber auch Brettspiele und draußen. Jedes Kind spielt ja. Aber auch da habe ich mir gern eigene Regeln ausgedacht. Meine Einstiegskonsole war der Nintendo 64. Das prägt.

Apropos Einstieg: Sie entwickeln ja Spiele schon für Kleinkinder. Ist das Einstiegsdroge oder unentbehrliche Investition in die Zukunft der Kinder?

Das ist auf jeden Fall eine Investition in die Zukunft der Kinder. Natürlich hoffen wir, die Kinder mit den Charakteren vertraut zu machen. Aber sie sollen ja auch in andere Welten eintauchen und die Faszination für Charaktere und Geschichten entdecken. Sie erschließen sich dann ja Inhalte, die gut recherchiert und für das jeweilige Alter angemessen verpackt sind. Aber Kinder lernen ja sowieso stetig. Alles, was sie tun, lehrt sie etwas. Da ist es gut, ihnen Medien zur Verfügung zu stellen, die das zusätzlich fördern und bei denen man sicher sein kann, dass etwas Sinnvolles drin steckt.

Stimmt es, dass Mädchen in der Welt der Games auf ein ziemlich raues Pflaster treffen? Es heißt ja vermutlich nicht umsonst "Game-Boy". Sind die Hauptfiguren in Spielen nicht fast immer Männer und Frauen sind eher in Nebenrollen, als Opfer oder Sexobjekt zu finden?

Die Klischees kommen aus der Vergangenheit. Aber ja, wenn man sich einen Großteil der kommerziellen Spiele der Vergangenheit anschaut, kann man das schon sehen. Die Spiele kommen aber auch aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Im asiatischen Manga-Stil, der ja vor allem in der japanischen Kultur verankert ist, sehen die Figuren schon lebensferner als natürliche Frauen aus. Aber Grundsätzlich kann ich das eigentlich nicht mehr bestätigen mit dem Blick auf die heutige Industrie. Die Branche ist sehr offen.

Infos im Netz 23. bis 29.4.208 - Gamesweekberlin Vom 23. April an zeigt die gamesweekberlin mit einer Vielzahl von Veranstaltungen wieder die vielen Facetten der Branche. Unter der Dachmarke #gamesweekberlin sollen die wirtschaftlichen, technologischen und kulturellen Aspekte von Computerspielen gezeigt und verbunden werden.

Wie bringt man Ihrer Meinung nach Kids – egal ob Junge oder Mädchen - dazu, nicht spielesüchtig zu werden?

Ich finde den Suchtbegriff schwierig, den kann man ja auf zwei Arten sehen. Einerseits sagt man umgangssprachlich, dass man süchtig nach etwas – seien es Schokolade oder Spiele - ist und meint damit, dass man es sehr gut findet und interessanter als andere Dinge. Und dann gibt es den klinischen Begriff, der die Abhängigkeit beschreibt, bei der man alle anderen lebenserhaltenden Tätigkeiten vernachlässigt: Nicht mehr auf die Toilette geht, nicht mehr isst, soziale Kontakte abbaut. Dieses Problem hat eine kleine Anzahl von Leuten. Die große Mehrheit spielt zwar viel, macht aber – wahrscheinlich – noch Hausaufgaben, geht zur Schule und trifft sich auch mit Freunden. Ob das jetzt online im Spiel ist oder in der realen Welt. Sie beschäftigen sich vielleicht intensiver mit etwas, was die Eltern nicht verstehen. Die sollten genau hinschauen, was ihre Kinder mit wem spielen. Ich empfehle, das Gespräch mit den Kindern und Jugendlichen zu suchen und vielleicht auch einmal mit zuspielen. Dann stellt man ganz schnell fest, was die Kinder an dem Spiel fasziniert und dass es nicht nur um die reine Zeit gehen kann, die jemand vor der Konsole verbringt. Es ist schade, dass Spielen immer noch oft pauschal als etwas Schlechtes gesehen wird. Kein Elternteil würde sich beschweren, wenn das Kind zehn Stunden liest oder ganz viel Fußball spielt. Aber natürlich müssen die Kinder lernen, im Rahmen zu bleiben und mit diesen Medien umzugehen.

Nächste Woche startet die Gamesweekberlin: Pflichtveranstaltung oder Kür? Kommen Sie?

Ja, ich komme. Das ist auf jeden Fall eine Pflichtveranstaltung als Mitglied der deutschen Gamesbranche. Es gibt einiges zu entdecken und international Leute zu treffen, die eigens anreisen. Die Games Week bietet ein ganz breites Spektrum und ist auf jeden Fall eine Reise wert. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Sabine Prieß



