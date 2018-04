Wenn ich auf diese Frage antworte, droht die Gefahr, pauschale Aussagen über Frauen und Männer zu machen, die der Wirklichkeit nicht gerecht werden. Es gibt ganz viele verschiedene Modelle, wie Frauen und Männer ihre Rolle leben. Aber bezogen auf die Gewaltdelikte wie Mord und Totschlag haben wir es mit einer eklatanten Differenz zwischen den Geschlechtern zu tun, für deren Erklärung der Rückgriff auf die tradierten Geschlechtsrollen eine wichtige Bedeutung hat: Wir müssen uns fragen: Welche für Frauen typische Lernerfahrungen liegen vor? Wie haben diese Frauen gelernt, mit Konflikten, mit besonderen Belastungen in ihrer Lebensgeschichte umzugehen? Frauen neigen offenbar eher dazu Konflikte zu lösen, indem sie die Aggressionen nach innen verlegen, sie unterdrücken oder gegen sich selbst richten. Männer hingegen richten ihre Aggressionen stärker nach außen, greifen andere Personen vorwiegend körperlich an.

Bezogen auf die Gewalt an Kindern, von der Kindesmisshandlung bis zur Kindestötung, sind die Frauen als Täterinnen stark überpräsentiert. Denn die Hauptlast der Kindererziehung wird auch heute noch von Frauen getragen, selbst wenn es immer mehr Väter gibt, die sich intensiv mit ihren Kindern beschäftigen. Kriminologen sprechen von einer "Tatgelegenheitsstruktur": Das heißt, wenn ich sehr viel mit etwas zu tun habe und in diesem Zusammenhang Belastungen und viel Frustration erlebe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Ausleben von Aggressionen kommt, viel größer.

Wir haben bei Frauen häufiger eine Überforderungssituation im privaten Umfeld. Oder sie waren selbst Opfer in der Vergangenheit. Das kann sich dann umkehren, sodass die Frau zur Täterin wird, um sich von dieser Opferrolle zu befreien. Dann greift sie vielleicht jemanden an, der sie selber misshandelt hat. Das ist bei Frauen schon eine etwas typischere Motivlage. Die Handlung, zum Beispiel die Tötung des Partners, wird lange geplant und dann als Befreiungsschlag erlebt. Aber wir finden auch bei Frauen zahlreiche andere Motive, die wir bei Männern auch finden, wie beispielsweise Habgier. Ebenso finden wir Handlungen im Affekt. Es gibt also eine Vielzahl an Motiven, die häufig auch zusammen auftreten. Jeder Fall ist letztlich einzigartig.

Man sagt ja, "Frauen morden, um loszuwerden und Männer morden, um zu behalten" - ist da was dran?

Ja, es gibt durchaus einige Fälle, die das belegen. Aber Frauen töten auch aus anderen Motiven: aus Hass, Eifersucht, Habgier. Mir sind aber wenig Fälle bekannt, in denen die Frau den Mann tötet, um ihn zu halten.

Für Männer kann ich das nicht so sagen. Bezogen auf den Intimizid, also die Tötung des Intimpartners, liegt bei Männern häufig eine narzisstische Dynamik vor: Sie sind in ihrem Stolz verletzt und töten aufgrund dieser Kränkung die Partnerin. Und häufig töten sie dann nach der Tötung der Partnerin auch sich selbst. Es gibt relativ wenig Morde von Frauen in diesem Bereich der Partnergewalt.

Gab es Zeiten, in denen Frauen häufiger straffällig wurden als heute? Beispielsweise, als es noch bestimmte Gesetze gab, die nur für Frauen galten, wie das Nachtarbeitsverbot für Arbeiterinnen?

Was ganz deutlich ist: Die Kriminalität von Frauen ist im Krieg höher. Frauen werden dann vermutlich aus Fürsorge für Familienmitglieder kriminell. Und die Kriminalitätsrate hängt teilweise von Gesetzen ab. Zum Beispiel sind Frauen in Zeiten, in denen die Prostitution noch verboten war, straffällig geworden, wenn sie sich prostituiert haben. Die Verschärfung des Sexualstrafrechts führt in der Folge zu einer zunehmenden Kriminalisierung von Männern. Frauen werden heute viel stärker in ihrem Recht auf Selbstbestimmung unterstützt.

Viele haben befürchtet, dass mit der zunehmenden Emanzipation Frauen deutlich öfter straffällig werden. Diese Befürchtung hat sich nicht bestätigt. Die Zahlen sind über die Jahre ähnlich geblieben.

Das Interview führte Stefanie Mnich, rbb Fernsehen, Redaktion "Täter | Opfer | Polizei"