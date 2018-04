Auch etwa drei Wochen nach seiner Einlieferung in eine Klinik ist die Identität eines Mannes im Koma in Berlin noch ungeklärt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der zwischen 60 und 70 Jahre alte Mann war im Volkspark Wilmersdorf beim Joggen zusammengebrochen und gestürzt. Er liegt seit dem 13. März auf einer Intensivstation. Der Unbekannte hatte keine Papiere bei sich. Die Polizei veröffentlichte am Mittwoch ein Foto des Mannes.



Bis Donnerstag war laut Polizei ein Hinweis eingegangen. Ob es inzwischen mehr sind, konnte ein Polizeisprecher am Ostermontag nicht sagen.