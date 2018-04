Die Jüdische Gemeinde zu Berlin ruft für Mittwoch zu einer Solidaritätsaktion unter dem Motto "Berlin trägt Kippa" in der Hauptstadt auf. Zu der Kundgebung vor dem Gemeindehaus Fasanenstraße seien alle Berlinerinnen und Berliner eingeladen, teilten die Gemeinde und die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit am Freitag in Berlin mit.

Der Rabbiner Daniel Alter, der selbst im August 2012 vor den Augen seiner siebenjährigen Tochter in Berlin-Schöneberg von mutmaßlich arabischstämmigen Jugendlichen beleidigt, geschlagen und verletzt wurde, sagte rbb|24 am Donnerstag, dass es in vielen Stadtteilen in Berlin und in Deutschland gefährlich sei, eine Kippa offen zu tragen. Er rate allen Kippa-Trägern, sich nicht unnötig in Gefahr zu bringen und gut auf sich aufzupassen. Viele kaschierten ihre Kippa aber längt mit einem Hut oder einer Mütze, sagte Alter.