dpa/Bernd Thissen Audio: Antenne Brandenburg | 23.04.2018 | Polizeisprecherin Dörthe Röhs | Bild: dpa/Bernd Thissen

Auch Pitbull-Angriff in Brandenburg - Staatsschutz sucht nach Berliner Hunde-Attacke nach Tätern

23.04.18 | 12:50

Die Suche nach zwei Männern, die am Freitagabend in Berlin-Lichtenberg einen Kampfhund auf einen 36-jährigen Türken gehetzt haben sollen, gestaltet sich schwierig. Wie die Polizei am Montag mitteilte, liegen keine Personenbeschreibungen zu den beiden Männern vor. Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz ermittelt.

Zwei Männer sollen den 36-Jährigen und seine Begleiterin vor einem Café in der Margaretenstraße fremdenfeindlich beleidigt haben. Laut Polizei packte einer der Männer die 56-Jährige danach am Hals und stieß sie zu Boden. Dann gab einer der Täter dem Hund – bei dem es sich nach Angaben der Zeugen um einen Pitbull gehandelt haben soll - den Befehl, den 36-Jährigen zu beißen. Was dieser auch getan habe. Passanten eilten dem Verletzten zu Hilfe und alarmierten die Polizei. Daraufhin seien die beiden Männer geflüchtet.

Pitbull-Attacke auch in Perleberg