"Das Ende ist nah", schreiben die Spieleentwickler in einer Email an ihre Unterstützer. "Wir werden bald Post vom Gericht bekommen", heißt es weiter, "und wir haben gute Gründe zu glauben, dass wir ein Verkaufsverbot auferlegt bekommen." Deswegen werde man die Produktion nun einstellen.

Es sollte eine spielerische Hommage an Berlins legendärsten Technoclub werden - entwickelte sich aber schnell zu einem juristischen Schlagabtausch: Mit dem "Bergnein", einem Kartenspiel über die berühmte Warteschlange vor dem "Berghain", sorgen zwei schwedische Spieledesigner aus Göteborg seit Monaten für Furore. Sie zogen aber auch den Ärger des "Berghain" auf sich. Wie rbb24 berichtete , laufen bereits drei Klage gegen das Spiel wegen Markenrechtsverletzung, in Schweden, Deutschland und auf europäischer Ebene. Nun steht das Spiel wohl endgültig vor dem Aus.

"Wir danken für eure Unterstützung und die vielen aufmunternden Mails", so die Macher. Es sei toll gewesen, zu sehen, "wie viele Mernschen überall auf der Welt Freude mit dem Spiel haben".

Im Gespräch mit rbb|24 hatte einer der beiden Designer, Alexander Kandiloros, erklärt, vor allem aus der LGBT-Gemeinde hätte "Bergnein" viel Zuspruch erhalten, "weil es ein Spiel ist, in dem sie präsent sind". In "Bergnein" geht es darum, möglichst viele interessante Gäste in den Club zu lotsen - wobei Karten mit schwul-lesbischen, queeren Figuren die meisten Punkte bringen.

Das nahende Ende nutzen Kandiloros und sein Team allerdings auch noch einmal für wirtschaftliche Zwecke: Sie rufen zu Last-Minute-Käufen auf. "Der Bestand ist limitiert. Und um es deutlich zu sagen: Wir werden keine weiteren herstellen." Die Einnahmen sollen für die noch ausstehenden Rechtsstreitigkeiten mit dem Berghain genutzt werden, so die Macher. Und sie fügen sarkastisch hinzu: "Nichts ist so 'underground' wie eine große Anwaltskanzlei, die bei drei verschiedenen Gerichten auf einen Indie-Spielemacher losgeht, oder?"