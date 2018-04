In einer Kita in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) ist am Freitagvormittag in einem Raum die Decke herabgestürzt. Verletzt wurde dabei niemand.

Wie die "Märkische Allgemeine" (online) berichtet, waren zu dem Zeitpunkt alle Kinder und Erzieher außerhalb des Gebäudes. Die Kita wurde sofort gesperrt.

Gutachter sollen jetzt die Sicherheit prüfen. Die Kita war vor zehn Jahren umfassen saniert worden.