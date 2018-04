Das Paar hatte am 10. Februar 2017 in Genua zusammen mit seinen zwei Kindern eine Kreuzfahrt übers Mittelmeer angetreten. Als die "MS Magnifica" zehn Tage später in Civitavecchia wieder anlegte, war die Frau verschwunden. Der Ehemann wurde festgenommen und saß seitdem in Rom in Untersuchungshaft. Die Kinder kamen zunächst in die Obhut der italienischen Behörden.

Eine Leiche wurde nie gefunden. Der Familienvater weist die Schuld von sich: Seine Frau

sei absichtlich in Griechenland von Bord des Schiffs gegangen. Er habe sich keine Gedanken gemacht, weil sie Ähnliches vorher schon gemacht habe.