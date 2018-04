Weil er einen 63 Jahre alten Radfahrer in Berlin-Steglitz überrollte und tödlich verletzte, ist am Dienstag ein Lkw-Fahrer verurteilt worden: zu 90 Tagessätzen à zehn Euro. Der 28-Jährige gilt damit nicht als vorbestraft. Von Ulf Morling

Wegen der fahrlässigen Tötung eines Radfahrers im August 2016 ist am Dienstag ein Lkw-Fahrer zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt worden. Der Radfahrer sei beim Abbiegen des Lastwagens nur kurz zu sehen gewesen, sagte der Vorsitzende Richter am Amtsgericht Berlin-Tiergarten in der Urteilsbegründung. Es handele sich um ein "Augenblicksversagen" des angeklagten Berufskraftfahrers. Mit der Geldstrafe von 90 Tagessätzen à zehn Euro gilt der 28-Jährige nicht als vorbestraft.

Michal O. war mit seinem Sattelschlepper in Steglitz unterwegs. Er befuhr die Paul-Schneider-Straße, neben der Straße verläuft der Radweg in 1,60 Meter Entfernung.

Wie bei den meisten Lkw konnte auch der 28-jährige Berufskraftfahrer den Radfahrer neben sich auf dem markierten Radweg nicht direkt durch sein rechtes Seitenfenster sehen. Selbst die Fußgänger auf dem Bürgersteig sind kaum wahrnehmbar. Aber durch den Weitwinkelspiegel an der Beifahrertür hätte Michal O. den 63-jährigen geübten Radfahrer in blaugelber Schutzkleidung mühelos ausmachen können, so der Unfallgutachter im Prozess. Allerdings hätte O. in den Spiegel schauen müssen - was er offensichtlich nicht tat.

"Ich hatte beim Abbiegen angehalten", behauptete dagegen am Dienstag der Angeklagte in seiner Aussage vor Gericht. "Ich sah nach rechts, nach links und dann wieder nach rechts, dann erst bog ich in die Kaiser-Wilhelm-Straße ein." Beim Anfahren sei seine Zugmaschine "etwas hochgesprungen", da habe er sofort angehalten.