In Deutschland studieren so viele Menschen ohne Abitur wie noch nie. Seit 2010 hat sich die Zahl der Studierenden ohne allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife mehr als verdoppelt. Das geht aus einer Erhebung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh hervor, auf die sich die dpa am Donnerstag bezog. Nach der aktuellen Berechnung des CHE waren es 2016 rund 56.900 Personen.



Auch in Berlin studieren immer mehr Menschen ohne Abitur. Zwischen 2010 und 2016 stieg die Zahl der Studenten ohne Hochschulreife laut CHE von 3.600 auf rund 5.000 an.

Nach Hamburg und Nordrhein-Westfalen hat Berlin als Bundesland die meisten Studienanfänger ohne Abitur. Der Anteil lag 2016 bei 3,6 Prozent aller Erstsemester, bundesweit waren es 2,6 Prozent. Brandenburg landete mit 1,6 Prozent im hinteren Mittelfeld, das Schlusslicht bildete das Saarland mit 0,9 Prozent.