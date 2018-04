Traditionslokal in Berlin-Köpenick

In Berlin-Köpenick wird am Dienstag der Müggelturm wiedereröffnet. Das traditionsreiche Ausflugslokal stand fast zwei Jahrzehnte leer und wurde in den vergangenen drei Jahren denkmalgerecht saniert.

Zur Eröffnungsparty wird am Vormittag ein großes Showprogramm unter anderem mit Frank Schöbel und Frank Zander geboten. Wer kann, sollte möglichst auf die Anfahrt mit dem Auto verzichten und lieber auf Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel ausweichen.



Der Müggelturm zählt zu den bekanntesten Ausflugszielen im Südosten Berlins. Errichtet wurde er 1889 als Holzturm im chinesischen Pagodenstil. Wegen Baufälligkeit wurde er 1957 gesperrt; 1958 brannte der Turm ab. Der jetzige Steinbau wurde 1961 eröffnet.