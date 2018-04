Mehr als fünf Monate wurde in Brandenburg eine 13-jährige Schülerin vermisst. Gefunden wurde sie dann in der elterlichen Wohnung. Gegen die Mutter und den Lebensgefährten wird wegen sexuellen Missbrauchs ermittelt. Die Mutter kam nun auf freien Fuß.

Die Mutter der 13-Jährigen aus Groß-Schacksdorf (Spree-Neiße), die über Monate in der elterlichen Wohnung versteckt und sexuell missbraucht worden sein soll, ist wieder auf freiem Fuß.



Bei einem Haftprüfungstermin am Montag sei vom Gericht keine Flucht- oder Verdunkelungsgefahr mehr erkannt worden, sagte die Sprecherin der Cottbuser Staatsanwaltschaft, Petra Hertwig, am Mittwoch. Der dringende Tatverdacht gegen die 52-Jährige wegen Entführung Minderjähriger und sexuellen Missbrauchs bleibe aber bestehen, erklärte Hertwig. Der 46 Jahre alte Lebenspartner der Mutter sitzt weiterhin in Untersuchungshaft.