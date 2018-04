Bild: rbb-Fernsehen/Brandenburg aktuell

Durchsuchungen in Berlin und Brandenburg - Kein dringender Tatverdacht nach Razzien in Reichsbürger-Szene

10.04.18 | 19:18 Uhr

Polizisten durchsuchten am Sonntag die Wohnungen von Reichsbürgern in mehreren Bundesländern. Es ging dabei auch um den Verdacht der Gründung einer rechtsterroristischen Vereinigung. Ein dringender Tatverdacht ergab sich bisher aber nicht.

Es ging um Gründung einer rechtsterroristischen Vereinigung und Verstöße gegen das Waffengesetz: Die Bundesanwaltschaft hatte am Sonntag Razzien in der Reichsbürgerszene veranlasst. Bei den Polizeieinsätzen in Berlin, Brandenburg und Thüringen habe sich allerdings kein dringender Tatverdacht ergeben, sagte am Dienstag ein Sprecher der Bundesanwaltschaft. Bei den Razzien haben die Ermittler demnach weder Waffen gefunden noch Verdächtige festgenommen.

Auswertungen von Beweismitteln halten an

Anlässlich der Einsätze am Sonntag hatte der Generalbundesanwalt erklärt: Das Ziel der Verdächtigen – sieben Männer und eine Frau - sei es, die staatliche Ordnung der Bundesrepublik abzuschaffen und durch eine neue, an die organisatorische Struktur des deutschen Kaiserreiches angelehnte, zu ersetzen. Dafür hätten sie in Betracht gezogen, nötigenfalls Menschen zu töten und dafür möglicherweise bereits Waffen beschafft. Dafür, so die Bundesanwaltschaft am Dienstag, hätten sich zunächst keine Beweise finden lassen. Die Auswertung einiger Beweismittel, zum Beispiel von beschlagnahmten Datenträgern dauere jedoch noch an.

Auch in Berlin wurden Objekte durchsucht

Die Ermittlungen waren zunächst von der Staatsanwaltschaft Gera im vergangenen August aufgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft habe das dortige Verfahren dann am 24. Oktober 2017 übernommen. Fünf der durchsuchten Objekte lagen in Berlin.



Die Verdächtigen sollen sich laut Bundesanwaltschaft mit dem deutschen Kaiserreich von 1871 bis 1918 identifizieren und die staatliche Ordnung der Bundesrepublik ablehnen. Ihr Ziel soll demnach sein, "die bundesrepublikanische Ordnung durch eine an die organisatorische Struktur des deutschen Kaiserreichs angelehnte, neue staatliche Ordnung zu ersetzen".