dpa/Pleul Audio: Inforadio | 11.04.2018 | Lisa Steger | Bild: dpa/Pleul

Wenig Flächen, viele Feinde - Brandenburger Vögel im Sinkflug

11.04.18 | 16:50 Uhr

Die Naturwacht Brandenburg ist alarmiert: Immer mehr heimische Vogelarten verschwinden aus den märkischen Wäldern. Zum Problem werden unter anderem neue "Fressfeinde", die es bislang in der Mark nicht gab. Von Lisa Steger

Die Naturwacht Brandenburg warnt vor einem Schwund bei den heimischen Vögeln. Dieser Rückgang erfasst nach Recherchen der Initiative immer mehr Arten. Die so genannten "Ranger" der Naturwacht, 92 derzeit, sind im ganzen Land an Flüssen und Seen sowie in Wäldern unterwegs. Dort bauen sie unter anderem Nisthilfen, messen Wasserpegel, errichten Fledermausquartiere oder pflegen Streuobstwiesen. Ohne Gegenmaßnahmen würden schon in wenigen Jahren einige Vogelarten für immer aus märkischen Wäldern verschwinden, sagte Manfred Lütkepohl, der Leiter der Naturwacht Brandenburg, am Mittwoch in Potsdam.

Wiesenvögel ohne Heimat

Zahlreiche Wiesenvögel seien vom Verschwinden bedroht - und dies schon seit Jahren, berichtet Lütkepohl. Die Tiere fänden immer weniger Landschaften, in denen sie heimisch werden könnten. Schon in der DDR habe man viele Wiesen und Weiden entwässert und nach der Wende sei es so weitergegangen. "Es geht zum Beispiel um den Großen Brachvogel, der schon sehr, sehr selten geworden ist und am Rand des Aussterbens steht", so Lütkepohl, "es geht um die Uferschnepfe, die inzwischen fast ausgestorben ist in Brandenburg, und es geht um den Kiebitz, der ganz stark rückläufig ist in seinem Bestand." Auch die starke Vermehrung etwa der Füchse trage zu dem Rückgang bei, sagt der Naturschützer. Wenn sich nichts ändere, könnten Uferschnepfe und Großer Brachvogel "in wenigen Jahren schon" in Brandenburg ausgestorben sein.

Invasive Arten werden zum Problem

Darüber hinaus ist in Brandenburg auch die Zahl der Wasservögel deutlich gesunken, also etwa Entenarten, Hauben-, Rothals-, Schwarz- und Zwergtaucher. Hier hat der Rückgang aber andere Gründe: "Sie sind vor allem durch Fressfeinde gefährdet", erläutert Lütkepohl. Die Füchse hätten sich in Brandenburg schon seit Anfang der 1990er Jahre stark vermehrt – damals hat man die Bestände gegen Tollwut geimpft. Neu hinzugekommen seien "Fressfeinde", die in Deutschland bisher nicht heimisch waren, so genannte "invasive Arten", nämlich "insbesondere der Waschbär und der Mink." Wie der Waschbär stammt auch der Mink, auch Amerikanischer Nerz genannt, aus Nordamerika. Seit den 1950er Jahren haben sich aus Nerzfarmen entlaufene oder freigelassene Tiere auch in Europa ausgebreitet und den heimischen Europäischen Nerz weithin verdrängt. "Die gesamte Fressfeindschaft-Gemeinschaft ist für die Wasservögel zum Problem geworden", bilanzierte Manfred Lütkepohl. Umweltminister Jörg Vogelsänger zufolge sind die Waschbären in der Lage, "auch kleine Schildkröten zu knacken". Deshalb sei es zurzeit unmöglich, neue Gebiete für die Auswilderung von Sumpfschildkröten zu finden. Hier seien die Jäger gefragt, erklärte der SPD-Politiker. "Waschbären darf man abschießen", stellte er klar. Für die Wiesenvögel gebe es zwei "Projekte" in den Kreisen Uckermark und Barnim: Brachflächen, auf denen keine Landwirtschaft stattfindet. Für den Naturwacht-Chef ist das viel zu wenig. "Es gibt viele dünn besiedelte Flächen in Brandenburg, auch Flächen, die extensiv bewirtschaftet werden", befand Manfred Lütkepohl, "hier müssen wir ansetzen."

Fledermäuse im Aufwind

Während sich zahlreiche Vogelarten brandenburgweit im Sinkflug befinden, geht es für die Fledermäuse des Landes bergauf: Die Fortpflanzung klappt. Im Kreis Barnim haben Ranger der Naturwacht alte Bunker zu Fledermausquartieren umgebaut. Unter anderem deshalb gab es Ende vergangenen Jahres in Brandenburg fast viermal so viele Fledermäuse wie neun Jahre zuvor, 333 waren es zuletzt. Die Ranger zählen sie nachts mit Taschenlampen. Darüber hinaus "kennen wir einige Stellen, wo Wochenstuben von Fledermäusen sind", so Manfred Lütkepohl, "insbesondere auf Dachböden. Da gucken wir im Frühjahr, wenn Fledermausgemeinschaften versammelt sind, wie viele abends herausfliegen. Dann zählen wir und bekommen einen Überblick in den Bestand, ohne in der Wochenstube stören zu müssen." Denn das würde die Fledermäuse vertreiben. Die Naturwacht berät deshalb Hausbesitzer, bei denen sich Fledermäuse eingenistet haben, wie ein gedeihliches Miteinander aussehen könnte.

Auch Orchideen droht Ungemach

Gute Nachrichten gibt es auch von Orchideen: Sie gedeihen in Brandenburg immer besser. Dafür soll das gute Wetter des vergangenen Jahres verantwortlich sein. Mehr als verdoppelt hat sich der Bestand des Breitblättrigen Knabenkrauts bei Friesack im Havelland und im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land. Doch auch hier droht Ungemach durch invasive Arten: "Neubürger unserer Pflanzenwelt, sogenannte Neophyten, breiten sich teilweise invasiv aus und gefährden die Standorte einheimischer Arten", führt der schriftliche Jahresbericht der Naturwacht aus, "Ranger kartieren die Bestände regelmäßig und führen bei Bedarf Abwehrmaßnahmen durch." Sie waren etwa im Naturpark Märkische Schweiz im Einsatz: "Mit Schutzanzügen bekämpften sie den aus dem Kaukasus stammenden Riesenbärenklau." Der Kontakt mit dieser Pflanze kann allergische Reaktionen und Atemnot hervorrufen. Jetzt sollen Wasserbüffel den Riesenbärenklau wegfressen. Neben dieser Pflanze schicken sich das Indische Springkraut und der Japanische Staudenknöterich an, den heimischen Orchideenarten den Platz streitig zu machen, heißt es in dem Jahresbericht. Der neueste Zuzug kommt aus Amerika und heißt "Scheingreiskraut" – gefunden hat man es in der Lausitz "innerhalb eines gestörten Moores". Wie es dort hinkam, ist unklar.