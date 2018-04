Die Netflix-Gucker und Spotify-Hörer können am Sonntag anstoßen: Ab 1. April reist bei all ihren Reisen ins EU-Ausland auch das Abo mit. Dann tritt eine neue EU-Regel in Kraft, wonach Anbieter von kostenpflichtigen Abos – etwa bei Netflix, Sky Go oder Spotify - Kunden auch auf Reisen im EU-Ausland Zugriff auf die Inhalte gewähren müssen. Die EU-Kommissarin Marija Gabriel nannte die Neuerung eine "virtuellen Erweiterung" des Reisegepäcks.



Bisher hatte eine Form des Geoblocking meist den Zugriff auf Heimatinhalte über Ländergrenzen hinweg verhindert. So hatten sich – unter anderem – die nationalen Anbieter vor einem internationalen Preiskampf schützen wollen. Die neue Regel nun soll Reisenden dienen, die sich im Ausland aufhalten. Wichtig ist hier allerdings die Einschränkung: "für eine begrenzte Zeit". Anbieter kostenloser Inhalte können ihre Dienste aber für die Nutzung aus dem Ausland weiter sperren.