Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebes. Der Angeklagte stellte es in einer Erklärung, die sein Anwalt verlas, anders dar: Den Vorwurf der Vergewaltigung wies er zurück. Nach einvernehmlichem Sex, wie es ihn schon mehrfach zuvor gegeben hatte, habe man sich gestritten, teilte der 40-Jährige mit. Es ging um seine laufende Bewährung: Die Vermieterin habe ihn erpresst, er sei daraufhin "ausgerastet" und habe die Frau im Zorn misshandelt. Auch will er sie nicht stranguliert haben. Er habe ihr einen Spanngurt und eine Kette um den Hals gelegt, damit sie sich nicht aufrappeln und die Polizei anrufen konnte. "Ich wollte sie nur festbinden", gab er an. "Ich wollte sie nicht töten, sondern nur Zeit für die Flucht gewinnen." Ergo, so seine Begründung: Es war kein Mord. "Es gibt dann mehrere Varianten", so Verteidiger Matthias Schöneburg, "Totschlag, Körperverletzung mit Todesfolge, das muss man mal sehen."

Die 61-Jährige starb an ihren Gesichtsverletzungen und den Folgen der Strangulation. Der Angeklagte fuhr mit ihrem Auto davon - bei sich zwei EC-Karten, die der Toten und die ihres Sohnes. Mit diesen Karten hob er über 3.000 Euro ab. Er flüchtete mit Auto und Bus quer durch Deutschland und Polen. Als er sich vier Tage später in Eberswalde stellte, hatte er eine Schreckschusspistole dabei.



In dem Prozess geht es auch um eine mögliche Sicherungsverwahrung, so Iris Le Claire: "Die Staatsanwaltschaft hat in ihrer Anklage angeregt, das zu prüfen." Der 40-jährige ist nämlich einschlägig vorbestraft. Im Jahr 2010 hatte ihn das Neuruppiner Landgericht zu dreieinhalb Jahren Haft wegen Raubes, gefährlicher Körperverletzung und sexueller Nötigung verurteilt. Schon damals stand die Frage im Raum, ob der Mann in den Maßregelvollzug oder in die Sicherungsverwahrung kommen solle. "Die Voraussetzungen dafür lagen damals allerdings nicht vor", so die Gerichtssprecherin.



Viel hängt daher von dem psychiatrischen Gutachten ab. Außerdem wird in diesem Prozess eine weitere sexuelle Nötigung verhandelt, die der Mann im Februar letzten Jahres in Kyritz begangen haben soll. Diesen Vorwurf bestreitet er ebenfalls. Nach bisheriger Planung könnte die Strafkammer im Mai ihr Urteil verkünden. Im Falle einer Verurteilung wegen Mordes droht ihm, auch ohne Sicherungsverwahrung, lebenslange Haft.