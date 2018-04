Der Berliner Senat hat offenbar neue, konkrete Pläne für die sogenannte Tangentialverbindung Ost (TVO) zwischen Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick. Über den Verlauf der Schnellstraße zwischen Märkischer Allee und Spindlersfelder Straße wird seit Jahren gestritten. Wie die " Morgenpost " und der " Tagesspiegel " am Mittwoch berichten, will die Landesregierung für die sechs Kilometer lange Strecke nun einen Kompromiss vorlegen.

In der Tangentialverbindung klafft noch jahrelang eine Lücke

Danach soll die Straße im nördlichen Abschnitt direkt hinter dem Tierpark verlaufen, im südlichen Abschnitt dann östlich der Bahngleise bis hinunter zum S-Bahnhof Wuhlheide. Den Berichten zufolge sollen die Pläne schon in der nächsten Woche den Anwohnern bei einer Bürgerversammlung vorgestellt werden. Am 18. April würden die Pläne veröffentlicht. Eigentlich sollte die TVO im Jahr 2020 fertiggestellt sein, mittlerweile wird mit einem Baubeginn nicht vor 2021 gerechnet.

Die TVO soll die östlichen Stadtbezirke besser an das Fernstraßennetz anbinden. Im Moment endet der nördliche Abschnitt auf Höhe der B1 in Biesdorf, der südliche Abschnitt geht bis zur Straße An der Wuhlheide im östlichen Oberschöneweide. Wie die Verbindungsstraße zwischen diesen beiden Punkten genau verlaufen soll, ist noch unklar. Nach den Plänen des rot-rot-grünen Senats soll die Tangentialverbindung mit einem Radschnellweg ergänzt werden.