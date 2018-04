Der Berliner Fabrikant Otto Weidt rettete einst Juden vor der Deportation in die Vernichtungslager der Nazis. Dafür ehrt ihn die Stadt jetzt - indem sie einen sehr zentral gelegenen Platz nach ihm benennt. Am Dienstag wird der erste Spatenstich gesetzt.

Ein Platz im Neubaugebiet Europacity am Berliner Hauptbahnhof soll künftig an den Berliner Fabrikanten Otto Weidt (1883-1947) erinnern. Weidt hatte in seiner Bürstenfabrik und an anderen Orten Verstecke für jüdische Arbeiter und ihre Angehörigen eingerichtet. Am Dienstag wird nun der erste Spatenstich für den Otto-Weidt-Platz gesetzt.



Der blinde Fabrikant habe vielen Menschen geholfen, die NS-Zeit in Würde zu überleben, teilten die Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und Verkehr mit. An seine Geschichte erinnert auch das Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt an der Rosenthaler Straße in Mitte.