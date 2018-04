Das Paket mit sprengfähigem Material, das vergangene Woche in Berlin-Kreuzberg gefunden wurde, stammt laut Polizei höchstwahrscheinlich vom so genannten DHL-Erpresser. Der Unbekannte will den Paketdienstleister um einen Millionenbetrag erpressen.

Im Hinterhof der Handwerkskammer in Kreuzberg ist am Donnerstag ein Päckchen mit sprengfähigem Material gefunden worden. Die Ermittler prüfen nun einen Zusammenhang mit ähnlichen Päckchen, die in Brandenburg aufgetaucht waren.

Die Polizei hatte direkt nach dem Fund in Kreuzberg angekündigt, einen Zusammenhang zum DHL-Erpresser zu überprüfen. Im November war in Frankfurt (Oder), im Dezember in Potsdam und im Januar in Berlin-Steglitz ein Päckchen mit sprengfähigem Material gefunden worden. Dem Paket in Potsdam war ein über einen QR-Code verschlüsselter Erpresserbrief gegen den Paketdienst DHL angeheftet gewesen. Die Sendung in Frankfurt war in Brand geraten, ob darin ein QR-Code war, konnte nicht festgestellt werden. Der oder die unbekannten Täter forderten mehrere Millionen Euro in der Digital-Währung Bitcoin.