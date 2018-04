Der Wolf, der am Freitag aus einem Tierpark-Gehege in Perleberg (Prignitz) entlaufen ist, hält sich offenbar noch in der Nähe des eingezäunten Bereichs auf, den er verlassen hatte. Das Tier sei am Montagmorgen auf dem Gelände des Tierparks gesichtet worden, sagte Tierpark-Chef Michael Niesler. Derzeit werde versucht, ihn wieder einzufangen, mit Hilfe von Fallen oder einem Betäubungsschuss.



Der Wolf hatte am Freitag einen stromgesicherten Schutzzaun überwunden und war dann in einem angrenzenden Wald verschwunden. "Wir überprüfen immer noch, wo er rausgekommen ist", sagte Niesler am Montagvormittag dem rbb. Bisher sei noch keine Stelle gefunden worden, wo der Wolf sich durchgegraben haben können. Der Tierpark sei daher noch auf "Fehlersuche".



In dem Wolfsrudel habe es auch keine Unruhe gegeben, berichtete Niesler, "da war nichts auffällig". Daher suche der Wolf jetzt wohl auch wieder die Nähe zu seinen Artgenossen.