Klare Worte Potsdam Montag, 09.04.2018 | 10:32 Uhr

Ich kann die Sichtweise des Piloten nachvollziehen,er ist nicht schuld,schuldig ist derjenige in der Befehlskette über ihm der die Landung angeordnet hat,leider ist es so, daß die Übergeordneten oft mit Inkompetenz glänzen dafür mit sicherem Auftreten.So sieht es aber in ganz Deutschland aus ,wie ist sonst das BER-Dilemma und die Terrorgefahr in Deutschland zu erklären,hier haben viele Politiker ihre Arbeit nicht richtig gemacht und können auch nicht über ihren Tellerrand blicken! Begünstig wird das alles das diese Leute nicht für ihre Fehlleistungen gerade stehen müssen!