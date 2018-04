Kein Schulterblick, Blinker nicht gesetzt oder Deko am Fenster: Weil Autofahrer beim Abbiegen abgelenkt sind oder nicht aufpassen, werden immer wieder Fahrradfahrer verletzt oder getötet. Die Berliner Polizei will eine Kontroll- und Aufklärungsaktion starten.

2017 gab es laut Polizei 874 solcher Unfälle in Berlin. 657 Radfahrer wurden dabei leicht verletzt, 53 schwer. Vier starben. Der fehlende Blick über die Schulter oder in den Rückspiegel ist dabei gar nicht immer das Problem - manchmal ist es viel banaler, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. "Auch durch Dekorationsartikel wie Wimpel, Bilder oder Gardinen vor den Spiegeln oder Fenstern in Lastkraftwagen und Bussen können folgenschwere Verkehrsunfälle entstehen." Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hatte jüngst nach einigen besonders tragischen Unfällen gefordert, Lastwagen mit elektronischen Abbiegeassistenten nachzurüsten.

Die Polizei will nun zum Start der Fahrradsaison eine Aufklärungs- und Kontrollkampagne in der Stadt starten. Ab Montag bis zum 20. April sind Beamte in der Stadt unterwegs, um den Autofahrern beim Abbiegen auf die Finger zu schauen. In der ersten Woche soll zunächst nur informiert und ermahnt werden, in der zweiten Woche folgen dann gezielte Kontrollen. Man werde vor allem an Orten stehen, "die in der Vergangenheit durch vermehrte Verkehrsunfälle mit der Beteiligung von Radfahrenden auffällig geworden sind".

Es ist nicht das erste Mal, dass die Berliner Polizei mit einer Infokampagne für mehr Vorsicht beim Abbiegen geworben hat. Bereits im Frühjahr 2017 gab es eine ähnliche Aktion. Dabei wurden 2.224 Autofahrer erwischt, wie sie achtlos nach rechts oder links abgebogen sind. Bei eindringlichen Ermahnungen blieb es meistens nicht: In fast 90 Prozent der Fälle waren laut Polizei die Verstöße so gravierend, dass es noch an Ort und Stelle eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Verkehrsordnung gab.