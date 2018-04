Direkt vor einer Dienststelle haben Berliner Polizisten in Gesundbrunnen einen 20 Jahre alten Mann in Gesundbrunnen durch einen Schuss schwer verletzt - der Mann hatte die Beamten zuvor offenbar mit einem Schlagstock bedroht.

Ein 20-jähriger Mann, der Polizisten in Berlin-Gesundbrunnen mit einem Schlagstock bedroht hat, ist von einem Beamten gezielt ins Bein geschossen worden. Er wurde mit einer schweren Verletzung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht.



Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte ein Sicherheitsmann gegen sieben Uhr die Polizisten zu Hilfe gerufen, weil der 20-Jährige in der Zufahrt zum Polizeiabschnitt Pankstraße randalierte und rumpöbelte. Die Polizeigebäude in Berlin werden oft von privaten Sicherdiensten geschützt.