Wie die Polizei heute mitteilte, fuhr ein 37-jähriger VW-Fahrer am Samstag gegen 20.45 Uhr auf dem Kurt-Schumacher-Damm in Reinickendorf ein Rennen gegen einen Mercedes. Während dieser die Autobahn weiter in Richtung Rudolf-Wissel-Brücke fuhr, verließ der VW die Autobahn am Heckerdamm. Zivilfahnder wollten den Fahrer anhalten, dieser gab Gas und flüchtete Richtung Spandau. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.