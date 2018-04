Auto kracht in Haus - Fahrer stirbt

Unfall in Potsdam-Mittelmark

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen gegen den Erker eines Hauses in Wollin (Landkreis Potsdam-Mittelmark) gekracht und dabei ums Leben gekommen. Sein Beifahrer wurde nach dem Unfall am Sonntagabend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte.

Aus zunächst ungeklärter Ursache war der Fahrer mit seinem Auto auf der Landstraße 94 ins Schleudern geraten und erst gegen eine Straßenlaterne und dann in den Vorbau des Hauses gekracht. Weitere Angaben zu den beiden Personen und auch zum Unfallhergang konnte die Polizei zunächst nicht machen.