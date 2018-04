Seit Samstagabend sind Feuerwehrleute am ehemaligen Schlachthof in Berlin-Prenzlauer Berg im Einsatz. Wegen Einsturzgefahr kann das Gebäude nicht betreten werden. Die Feuerwehr hat bereits die Schadstoffbelastung gemessen.

Ein Brand auf einem ehemaligen Schlachthof-Gelände in Prenzlauer Berg hat am Samstagabend einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Die Feuerwehr war auch am Sonntagmorgen nach 15 Stunden noch im Einsatz. Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein sagte rbb|24, dass derzeit noch 40 Feuerwehrleute im Einsatz seien. "Das Feuer ist immer noch nicht gelöscht", sagte Kirstein. "Gebrannt hat die Sachkonstruktion, die aus mehreren Schichten Dachpappe besteht." Zwischenzeitlich seien bis zu 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort gewesen.

Das Feuer an der Hermann-Blanckenstein-Straße nahe der S-Bahn-Station Landsberger Allee begann schon am frühen Samstagabend, über die angrenzenden Viertel zogen dichte Rauchwolken. Um ein benachbartes Wohnhaus vor den Rauchschwaden zu bewahren, wurde ein großer Lüfter aufgestellt, der sonst nur bei Feuereinsätzen in Tunneln zum Einsatz komme, so Kirstein.