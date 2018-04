Bild: rbb/Morling

Wütenden 10-Jährigen beruhigt - Prozess gegen Lehrer wegen Körperverletzung eingestellt

19.04.18 | 19:51 Uhr

Ein Verfahren gegen einen Lehrer aus Treptow wegen Körperverletzung im Amt ist eingestellt worden. Dem Sonderschullehrer war vorgeworfen worden, einen zehnjährigen Schüler verletzt und eingesperrt zu haben. Doch vor Gericht stellte sich der Fall komplexer dar. Von Ulf Morling



Körperverletzung im Amt und Freiheitsberaubung lauteten die Vorwürfe. Ein Prozess gegen einen Lehrer in einer Berliner Grundschule ist am Donnerstag eingestellt worden. Das Amtsgericht Tiergarten folgte damit einem Antrag der Staatsanwältin. Es hieß, es sei von Geringfügigkeit auszugehen.



Dem Lehrer war vorgeworfen worden, einen zehnjährigen Schüler in einem sogenannten Auszeitraum auf eine Matte geschubst, sich auf den Rücken des Schülers gekniet und ihn für 30 Minuten eingeschlossen zu haben. Der Pädagoge hatte erklärt, der Junge sei "wie von Sinnen" gewesen. Er habe ihn lediglich beruhigt.



Blaue Flecke am ganzen Körper

Nach den Aussagen des angeklagten Lehrers, des Vaters des mutmaßlich verletzten Kindes und dem zur Tatzeit Zehnjährigen sah die Richterin von der Verfolgung "wegen Geringfügigkeit" ab. Der 48-jährige Sonderpädagoge habe das Kind beruhigen wollen. Die blauen Flecke des Grundschülers hätten auch von der Prügelei zuvor mit einem Mitschüler stammen können. Noch am Abend des Tattages im März vergangenen Jahres hatte der Vater des Jungen bei der Rektorin der Treptower Grundschule angerufen und ihr Fotos geschickt: Ihr Sohn habe am ganzen Körper blaue Flecke. Lehrer Theo B.* habe sich im Auszeitraum auf den Rücken seines Sohnes gekniet und ihm den Mund zugehalten, so dass er keine Luft bekommen habe. Einige Wochen später erstatteten die Eltern des Jungen Strafanzeige gegen den Sonderschullehrer. In der Anklage der Staatsanwaltschaft wird ihm unter anderem vorgeworfen: "Als der Angeschuldigte den Auszeitraum verließ, schloss er den Schüler circa 30 Minuten darin ein."

Lehrer: "Extrem impulsiver Schüler"

Theo B. schildert den Tattag ähnlich wie die Anklage: Gegen 11.30 Uhr seien die Kinder von einer Kollegin aus dem Hort gebracht worden. Auf dem Weg habe es eine Prügelei zwischen dem Zehnjährigen und einem Klassenkameraden gegeben. Der Junge sei ein "extrem impulsiver Schüler“, so der Lehrer. Er attackiere massiv Mitschüler, "einer lief blau an, als er von hinten angefallen und gewürgt wurde." Neben dem Mitschüler habe der Zehnjährige am Tattag bereits eine Lehrerin geschlagen. Theo B. griff ein und brachte das Kind in den Nebenraum des Klassenzimmers, den Auszeitraum. Dort liege lediglich eine Matte. Der Junge sei immer noch außer sich gewesen und habe gegen Wände und die Tür getreten. Um eine "Eigengefährdung" des Schülers zu verhindern und um seine Aufsichtspflicht nicht zu verletzen, habe er nach Ankündigung den Jungen auf die Matte gebracht. Dabei sei er massiv beschimpft worden. Als das Kind sich beruhigt hatte, habe er es allerdings nicht eingeschlossen, sondern einer Kollegin übergeben.

Vater: "Unser Kind könnte durchaus hochbegabt sein"

Ruhig und bemüht versucht Theo B. vor Gericht auszusagen. Er sei Lehrer in einem Schulprojekt nach § 35a Sozialgesetzbuch. Das bedeute, dass Kinder für bis zu zwei Jahre die Treptower Schule besuchen dürften, in der er unterrichte. Voraussetzung sei, dass die seelische Gesundheit der Kinder zumindest bedroht sei. Der Zehnjährige war von seiner Regelgrundschule zum Schulprojekt in Treptow gekommen: Eine Schulhilfekonferenz hatte beschlossen, dass er dort zeitweise am besten aufgehoben sei. Drei Lehrer und ein Schulhelfer für 15 Kinder - wo gibt es das sonst an einer Berliner Grundschule? Auch die Eltern stimmten nach fachärztlichen Gutachten und pädagogischer Beratung dem zeitweisen Schulwechsel widerstrebend zu. "Wir glauben, dass unser Kind durchaus hochbegabt sein könnte", sagt der Vater im Gerichtssaal.

Inzwischen besucht der Junge eine andere Schule

Ein "ganz normaler Junge", sei sein Sohn, sagte der Vater des Jungen als Zeuge im Prozess. Die Lehrer seien allerdings dem Temperament seines Sohnes nicht gerecht geworden. Als er am Tatabend von seinem Friseurladen nach Hause gekommen sei, habe der Junge überall blaue Flecke gehabt und rot unterlaufene Augen. Sein Sohn habe bei dem Übergriff des Lehrers teilweise keine Luft mehr bekommen. Nach einem Anruf bei der Rektorin habe es am folgenden Tag in der Schule ein Elterngespräch mit Psychologen und Lehrern gegeben. Auch der Zehnjährige war teilweise mit dabei. Kurze Zeit nach dem Vorfall attackierte der damals Zehnjährige einen Lehrer und wurde vom Schulbesuch eine Woche lang ausgeschlossen. Dann meldeten ihn seine Eltern ab und schickten ihn zu seiner alten Grundschule, die er zuvor besucht hatte. "Seitdem gibt es keine Vorfälle mehr", sagt der Vater. Er wisse gar nicht, warum der Junge überhaupt an eine andere Schule gehen sollte. "Vielleicht ist er zu intelligent", sagte der Vater vor Gericht. "Und wenn an der Schule Kinder aus gestörten Familien sind, da passt unser Junge sowieso nicht rein."



"Eigentlich ist er ein lieber und sehr charmanter Kerl", sagt der Lehrer

"Haben Sie denn bei dem Vorfall keinen Fehler gemacht?", fragt Richterin Isolde Ruske den angeklagten Lehrer. "Ich würde es jederzeit wieder so tun. Ich musste doch verhindern, dass der Junge sich selbst verletzt. Eigentlich ist er ein lieber und sehr charmanter Kerl. Nur in seinen impulsiven Attacken kommt man überhaupt nicht an ihn ran." Der 48-jährige Lehrer denkt kurz nach, dann fügt er hinzu: "Das nächste Mal würde ich aber noch einen Kollegen als Zeugen ins Auszeitzimmer mit dazu bitten. Aber das geht ja gar nicht, die haben ja auch alle Hände voll zu tun mit den anderen Kindern!" Wegen Geringfügigkeit wird also das Verfahren nun eingestellt, nachdem auch der inzwischen Elfjährige unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu dem Vorfall befragt wurde. "Kann man da Widerspruch einlegen?" fragte die Mutter des Kindes erbost. Schon am nächsten Mittwoch muss sich erneut ein Grundschullehrer wegen Gewalt gegen einen Schüler vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten: Angeklagt ist dann eine 59-jährige Lehrerin aus dem Prenzlauer Berg, die auf dem Pausenhof einem Sechsjährigen mit dem Knie ins Gesäß getreten haben soll, sodass er stürzte.