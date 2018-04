Bild: rbb/ Morling

56-Jähriger in Berlin vor Gericht - Prozess um Leiche in Tiefkühltruhe: Lebenslange Haft

18.04.18 | 15:55 Uhr

Zehn Jahre lang lag die Leiche seines Opfers zerstückelt in der Tiefkühltruhe: Im Prozess um den Mord an einem Berliner Rentner ist der Angeklagte nun schuldig gesprochen worden. Er soll lebenslang in Haft.

Mehr als ein Jahr nach dem Fund eines zerstückelten Berliner Rentners in einer Tiefkühltruhe ist ein 56-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht in der Hauptstadt sprach ihn am Mittwoch des Mordes schuldig und stellte zugleich die besondere Schwere der Schuld fest. Laut Urteil erschoss der Trödelhändler den alten Mann um die Jahreswende 2006/2007 und versteckte die zerteilte Leiche im Eis, um zehn Jahre lang die üppige Rente des Witwers zu kassieren.

Anwalt forderte Freispruch

Die Verteidigung hatte kurz zuvor in dem Prozess um die zerstückelte Leiche eines Berliner Rentners für den Angeklagten noch einen Freispruch vom Vorwurf des Mordes gefordert. Der Anwalt sagte am Mittwoch in seinem Plädoyer vor der Berliner Landgericht, der 56-Jährige habe kein starkes Motiv gehabt, eine Tatwaffe gebe es nicht. Es liege nahe, dass sich der einsame und verschlossene Rentner selbst getötet habe. Staatsanwalt Reinhard Albers hatte in seinem Plädoyer hingegen eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes aus Habgier, Heimtücke und zur Ermöglichung einer anderen Straftat für den 56-Jährigen gefordert. Der 56-Jährige habe die Tat minutiös geplant und gewusst, dass der Witwer eine üppige Rente hatte. Das Gericht folgte dieser Forderung und entschied auch, die besondere Schwere der Schuld feststellen, in diesem Fall ist eine Entlassung auf Bewährung nach frühestens 15 Jahren unwahrscheinlich.

Der angeklagte Trödelhändler soll sich das Vertrauen des Witwers erschlichen haben, ihn um die Jahreswende 2006/2007 erschossen und rund zehn Jahre lang die Rente des Witwers in Höhe von etwa 2.000 Euro im Monat kassiert haben, insgesamt 207.000 Euro. Die Leichenteile wurden im Januar 2017 entdeckt.

Angeklagter bestreitet Mordvorwurf

Der 56-Jährige hat im Prozess den Mordvorwurf bestritten. Er will den Witwer tot in dessen Wohnung in Prenzlauer Berg gefunden, zerteilt und in einer eigens angeschafften Kühltruhe versteckt haben. Mit dem Geld des Rentners habe er seine Spielsucht finanziert, erklärte der Mann im Prozess.

Sendung: Abendschau, 18.04.2018, 19.30 Uhr