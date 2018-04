Der Senior bremste am Sonntagnachmittag in Steglitz-Zehlendorf stark ab, weil ihm eine Autofahrerin die Vorfahrt genommen hatte. Er stürzte dabei kopfüber über den Lenker. Der Mann starb am Dienstagabend in einem Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.



Mit der abrupten Bremsung hatte der Mann versucht, den Zusammenstoß mit dem Auto der 44-Jährigen zu verhindern. Er war auf der Königin-Luise-Straße unterwegs, die Frau kam aus der Seitenstraße Im Gehege. Rettungskräfte mussten den Radler noch am Unfallort wiederbeleben. Er ist laut Polizei bereits der dritte tödlich verunglückte Radfahrer in Berlin im laufenden Jahr.

Einem Sprecher zufolge muss nun geprüft werden, ob gegen die Autofahrerin ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet wird.

Am Dienstag war eine Radfahrerin in Oranienburg bei einem Unfall mit einem rechtsabbiegenden Lkw gestorben.