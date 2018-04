Radfahrerin in Oranienburg tödlich verunglückt

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmittag in Oranienburg (Oberhavel) ereignet, das bestätigte Pressesprecherin Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord rbb|24. Ein 31-jähriger Lkw-Fahrer kollidierte beim Rechtsabbiegen von der Lehnitz- auf die André-Pican-Straße mit einer Radfahrerin. Die Frau wurde 200 bis 250 Meter weit von dem Lastwagen mitgeschleift und verstarb noch am Unfallort.