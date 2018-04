Unvorsichtig geöffnete Autotüren führen immer wieder zu schweren Unfällen mit Radfahrern. So auch am Donnerstag, als es gleich zwei Radfahrer binnen weniger Stunden erwischte.

Erst wurde ein 48 Jahre alter Radfahrer in Berlin-Kreuzberg von einer plötzlich geöffneten Autotür zu Fall gebracht und schwer verletzt. Ein 27-Jähriger hatte am Donnerstagmorgen mit seinem Auto in einer Ausfahrt am Halleschen Ufer gehalten, teilte die Polizei mit. Seine 27 Jahre alte Beifahrerin übersah demnach den auf dem Gehweg fahrenden Radler und öffnete die Beifahrertür. Dadurch kam der 48-Jährige zu Fall. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.