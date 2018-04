Wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz hat die Berliner Polizei bereits am vergangenen Freitag mehrere Wohnungen, Garagen und Lagerboxen in Berlin-Neukölln und Spandau durchsucht. Die Polizei fahndet in diesem Zusammenhang nach einem 35-jährigen Tatverdächtigen, teilte die Polizei am Montag mit. Gegen einen 31-jährigen Mann konnte ein Tatverdacht nicht erhärtet werden.

An insgesamt 15 Orten wurden 111 Schuss scharfe Munition, Schutzwesten, Waffen- und Magazinholster, Blanko-Zulassungsbescheinigungen, amtliche Stempel, fünf hochwertige Armbanduhren, diverse Handys und andere Datenträger, geringe Mengen Betäubungsmittel, Bargeld sowie diverse Einbruchswerkzeuge gefunden, wie die Polizei weiter mitteilte. Außerdem wurden vier hochwertige Pkw der Marke Daimler Benz als Beweismittel sichergestellt.