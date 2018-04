"Messerstiche an einer Leiche zu übersehen, ist ein No-Go"

Vergangene Woche hat ein Berliner Arzt Messerstiche an einer Frauenleiche übersehen und einen natürlichen Tod attestiert. Rechtsmediziner Michael Tsokos wundert das nicht. Denn jeder Arzt darf Totenscheine ausstellen - auch wenn er zuletzt im Studium eine Leiche sah.

rbb|24: In Berlin hat kürzlich ein zu einer toten Frau gerufener Arzt mehrere Messerstiche übersehen und ihr eine natürliche Todesursache attestiert. Wie kann so etwas passieren?

Michael Tsokos: Es gibt viele Fallstricke bei der ärztlichen Leichenschau. Einige davon kann man als Arzt oder Ärztin umgehen. Dazu zählt, dass die Lichtverhältnisse vernünftig sein müssen. Bei einer Leichenschau im Schummerlicht oder bei Kerzenschein ist die Gefahr naturgemäß größer, dass äußere Verletzungen und Befunde übersehen werden, die auf ein mögliches Tötungsdelikt hinweisen. Es ist auch wichtig, dass die Leiche vollständig entkleidet und die Körperoberfläche in Augenschein genommen wird. Wenn das unterlassen wird oder die Kleidung nur hochgeschoben wird, besteht auch die Gefahr, dass Verletzungen übersehen werden. Aus meiner Sicht ist es ein absolutes No-Go, Messerstiche zu übersehen. Gerade, wenn sich mehrere Stiche an der Körperoberfläche befinden. Es gehört zum letzten Dienst am Patienten, dass der Arzt ihn genau untersucht.