Besserwisser Berlin Freitag, 13.04.2018 | 21:45 Uhr

Was Sie bei der BVG erleben, nennt man "harte Abfertigung", und die ist übrigens notwendig, wenn man den von manchen "Experten" immer wieder gern geforderten Zweieinhalbminutentakt (oder noch kürzere Zugabstände - "wie in Moskau", "wie in Peking" etc.) realisieren will. Sowas können Sie nämlich, wenn der Fahrgastwechsel eine Minute und länger dauert, vergessen. Da geht nur: Nach festgelegter Zeit Türen zu, abfahren, egal, wieviele Menschen noch auf dem Bahnsteig stehen.



Und das Problem mit dem Türenblockieren durch Fahrgäste ... Mal abends in Schöneberg erlebt: Fahrgäste kommen gerade von der Ringbahn, aber Zugführer auf der Wannseebahn stadtauswärts will abfahren. Fahrgäste im Zug halten anderen die Türen auf, damit sie nicht zehn bis zwanzig Minuten in der Kälte warten müssen.



Das ist natürlich skandalös und ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr. Schließlich weiß man, mit welchem Service man bei Berlins Bussen und Bahnen zu rechnen hat.