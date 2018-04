Bei einem Schiffsunfall auf der Havel-Oder-Wasserstraße sind am Mittwochabend zwei Matrosen leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Schubverband gegen eine Schutzvorrichtung am Schiffshebewerk Niederfinow (Barnim) gefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dadurch sei das Steuerhaus des 114 Meter langen Gefährts komplett abgerissen.



Den Angaben zufolge wurden der 64-jährige Schiffsführer und der 68-jährige Maschinist verletzt. Sie hätten Platzwunden erlitten und wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt, hieß es.

Die Schutzvorrichtung am Schiffshebewerk sei so stark beschädigt, dass die Wasserstraße gesperrt werden musste, teilte die Polizei mit. Es handelt sich dabei um ein Wassertor, ein älteres Sperrwerk zum Schutz des Schiffshebewerkes.