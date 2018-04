Haustier am Berliner Hauptbahnhof vergessen

Das Tier lag laut Bundespolizei in einer Transporttasche, die allein am Bahnhof stand. Polizisten untersuchten die Tasche. Mit Ausrufen konnten sie die Besitzerin, eine ältere Dame, ausfindig machen.

Kurzzeitig vereinsamt war eine Schildkröte am Donnerstag am Berliner Hauptbahnhof.

Per Twitter meldeten die Beamten, sie hätten "das Duo wieder zusammenbringen" können – "#HappyEnd am Donnerstag". Den Tweet mit einem Foto der Schildkröte hatten sie eingeleitet mit der Frage: "Schildkröte am Berliner #Hauptbahnhof weggerannt?"