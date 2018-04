Bei einer Gasexplosion in einem geparkten Auto in Frankfurt (Oder) ist ein Mensch schwer verletzt worden. Die Person kam am Sonntag mit Hautverbrennungen zunächst in ein Frankfurter Krankenhaus. Danach wurde sie mit einem Hubschrauber in eine Berliner Spezialklinik geflogen, wie die Regionalleitstelle Oderland mitteilte. Die Identität der Person war zunächst unklar geblieben.