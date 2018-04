Bild: dpa/Ralf Hirschberger

Frühsommerliche Temperaturen erwartet - Dank Hoch "Leo" zeigt sich der April von seiner sonnigsten Seite

06.04.18 | 18:13 Uhr

"Leo" ist eine Frohnatur. Ein einziger Sonnenschein. Er sorgt bis tief in die nächste Woche für blauen Himmel und bringt leichte Winde fürs Ansegeln. Aber das Allerbeste sind "Leos" Temperaturen. Und dann kommt auch noch ein bisschen Sahara ins Spiel.

Wer Ostern überstanden hat, ohne sich eine Erkältung einzufangen, der wird an diesem Wochenende belohnt. Und zwar von "Leo". So heißt das Hoch, das sich bereits am Freitag in Berlin und Brandenburg eingerichtet hat und das bis nächste Woche hier bleibt. Und "Leo" möchte man nicht mehr loswerden. "Leo sorgt am Samstag vom Sonnenaufgang gegen 6.30 Uhr bis Sonnenuntergang um 19.49 Uhr für Sonne, das sind, grob überschlagen, 13,3 Stunden astronomische Sonnenscheindauer“, sagt Meteorologe Andreas Wagner von der MeteoGroup. "Und das ist Aprilsonne. Die hat schon ordentlich Kraft."

Im Ergebnis produziert "Leo" am Samstag Höchsttemperaturen von 17 Grad in der Uckermark, bis 20 Grad in Berlin und vereinzelt in der Lausitz sogar 21 Grad. "Dank 'Leo' zeigt sich dieser April – zunächst einmal in den nächsten Tagen - von seiner allersonnigsten Seite", sagt Wagner.

Zur Hochform läuft "Leo" am Sonntag auf. "Am Sonntag wird es noch wärmer. 20 Grad und mehr. Bad Liebenwerda und wohl auch Berlin – da geht es bis auf 23 Grad hoch", kündigt Meteorologe Wagner an. "Und es bleibt dann weiter trocken. Wolken gibt es keine oder nur ganz kleine. Das Wetter wird grandios."



Diese grandiosen Wetteraussichten gelten dann voraussichtlich auch bis zur Wochenmitte. "Erst am Mittwoch kommen dann wohl ein paar Wolken."

Mit der Sonne kommt die Polle

Die Sonne sorgt natürlich auch dafür, dass es sprießt und blüht. “Das heißt, dass es jetzt mit den Birkenpollen losgeht", kündigt Wagner an. Momentan käme die Pollenbelastung "vor allem von der Haselnuss und der Erle".



Und mindestens ebenso gefährlich wie die Polle für den Allergiker ist die Sonne für den ungeschützten Körper. "Eincremen und immer nur für einige Minuten der Sonne aussetzen - das ist wichtig. Denn viele hatten im Winter kaum Sonne. Der Körper muss sich erst wieder drauf einstellen", rät Wagner.

Aus Afrika nur fast bis Brandenburg

Bereits seit Ende März hatten immer wieder Meldungen für Stirnrunzeln gesorgt, nach denen Wolken aus Afrika mit Sahara-Staub über Deutschland niedergehen sollen. "Saharastaub? – nicht in Berlin und Brandenburg", sagt Wagner. "Der kommt höchstens bis in einige westliche Landesteile Deutschlands."

Sieben bis acht Grad Wassertemperatur

Die allerbeste Kombi - blauer Himmel und blaues Wasser - hat aktuell allerdings noch seine Tücken. "Sieben, vielleicht acht Grad Wassertemperatur, das ist nichts fürs Badevergnügen", sagt Meteorologe Wagner. "Erst in vier bis fünf Wochen haben die Seen dann um die zwölf Grad. Um ans Baden zu denken - dafür braucht es noch ein paar Wochen." Schließlich hätten viele Gewässer noch bis vor wenigen Tagen Eis getragen. Fürs Ansegeln aber sei das Wetter ideal: "Der Wind bläst mäßig, aber beständig aus Ost bis Südost im ganzen Land", kündigt der Meteorologe an. "Wer also sein Boot draußen hat, oder es schnell aufs Wasser bekommt, der sollte das am Wochenende auch nutzen." Und ausreichende Erwärmung, um genossen zu werden, erfährt aller Voraussicht nach der Spargel: Die Sonne und Wärme bringen das Wachstum des Freiland-Spargels voran und viele Spargelbauern rechnen für die kommende Woche mit dem regulären Erntestart. Spargel, Speiseeis und Sonnencreme - das ist ein Aprilstart, der fast schon als Junimitte durchgehen könnte.

Sendung: Inforadio, 06.04.2018, 14 Uhr