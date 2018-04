Gregor Berlin Mittwoch, 25.04.2018 | 10:24 Uhr

Fahren mit der S-Bahn ist doch eins der letzten großen Abenteuer in unserer Stadt. Kommt man an sein Ziel oder nicht? Braucht man 1, 2 oder 3 Stunden. Welche Störung liegt heute an? Das ist doch Spannung pur. Dazu kommen noch die unzähligen Türstörungen, stinkende und erbärmlich verschmutzte Wagons, überfüllte Züge und falsche Ansagen. Da kommen auch die Touristen immer wieder gerne nach Berlin. Die Berliner S-Bahn immer ein Erlebnis der besonderen Art. Wie langweilig waren da die Zeiten als die Züge noch fahrplanmäßig fuhren, aber diese Zeiten sind ja zum Glück endgültig vorbei. Weiter so!!!