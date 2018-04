Bild: Polizei Berlin/Twitter

Konsequenzen nach Steinwürfen in Rigaer Straße - Einsatz in der Gefahrenzone

04.04.18 | 16:35 Uhr

Rund einen Monat vor dem 1. Mai heizt sich die Stimmung zwischen einigen linken Aktivisten und der Polizei auf. Nach einer Razzia in der Rigaer Straße antworten Krawallmacher mit Steinwürfen auf Polizisten. Die Opposition sieht eine Mitschuld beim Senat.



Vier Wochen vor dem 1. Mai nehmen die Aggressionen und Gewalttaten aus der linksextremistischen Szene in Berlin zu. Mehrfach wurden am Osterwochenende und in den Tagen danach Polizisten in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain angegriffen. Zuletzt bewarfen mutmaßliche linksautonome Täter ein Polizeiauto in der Nacht zu Mittwoch mit einem Stein. In der Umgebung von früher besetzten Häusern in der Straße greifen unbekannte Täter häufig die Polizei von Dächern aus an und beschädigen Häuser und Autos.

Linke Szene ruft zum "heißen Frühsommer" auf

Die Linksautonomen hatten vor Ostern indirekt mit dem Stichwort "Maisteine" zu Angriffen aufgerufen. "Die #Maisteine-Kampagne soll in den Wochen vor und nach dem 1. Mai der Stadt #Berlin einen heißen Frühsommer bescheren", meldete der Twitter-Account "Revolutionärer 1. Mai Berlin" Ende März. Maisteine-Aktionen gibt es allerdings schon seit Jahren und in der Regel handelt es sich um friedliche Proteste und Vorträge gegen soziale Missstände, Krieg und Kapitalismus. So besetzten linke Aktivisten 2004 das Berliner Parteibüro der PDS (heute: Die Linke) und marschierten maskiert durch eine Lidl-Filiale.



Polizeigewerkschafter spricht von "Mordversuch"

Am Dienstagabend waren drei Polizisten routinemäßig mit dem Streifenwagen in der Rigaer Straße unterwegs, als plötzlich ein Gegenstand auf die Frontscheibe schlug, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Auf einem Foto, das die Polizei twitterte, ist die stark beschädigte Windschutzscheibe zu sehen. Die drei Polizisten beendeten ihren Dienst. Ein Arzt untersuchte, ob sie möglicherweise Glassplitter eingeatmet hatten. Polizeigewerkschafter Dirk Bork sprach in der "Berliner Zeitung" von einem "feigen Mordanschlag". Die Steinewerfer würden schwere Verletzungen und auch den Tod von Polizeibeamten in Kauf nehmen, so Gewerkschafter Bork. "Ich fordere einen Gefahrenzuschlag für meine Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Stadtgebiet ihren Kopf hinhalten müssen."



Massive Auseinandersetzungen in der Rigaer Straße

Erst in der Nacht zum Ostermontag hatten unbekannte Täter rund 30 Pflastersteine auf Polizisten und Polizeiautos geworfen. Zwei Polizeifahrzeuge und mehrere geparkte Wagen von Nachbarn wurden beschädigt. Am Donnerstag waren 350 Polizisten im Einsatz, um ihre Kollegen von der Kripo zu schützen, die zwei Haftbefehle im Zusammenhang mit dem ehemals besetzten Haus vollstreckten. Bei früheren Durchsuchungen hatte die Polizei im Hinterhof der Rigaer Straße 94 und auf dem Dach des Hauses ganze Depots mit Pflastersteinen gefunden, die dort bereit lagen - mutmaßlich für Angriffe auf die Polizei. Linke Aktivisten hatten daraufhin auf einer in der Szene bekannten Webseite Fotos von einigen der an der Verhaftung beteiligten Polizisten veröffentlicht.

Der SPD-Innenpolitiker Tom Schreiber kritisierte daraufhin die eigene Regierungskoalition und indirekt auch den SPD-Innensenator Andreas Geisel, weil nicht genug gegen die Gewalt von Links getan werde. Man wolle das Thema offenbar aussitzen, sagte Schreiber.

CDU fordert vom Senat Konsequenzen

Die Gewerkschaft der Polizei (GDP) forderte den Senat zum Handeln auf. Berlin könne sich "eine Straße, in der Menschen Angst haben müssen, von einem aus Dachhöhe geworfenen Stein erschlagen zu werden", nicht leisten. "Die Verantwortlichen müssen aufwachen und handeln, bevor dieser Wahnsinn ein Menschenleben kostet." Der CDU-Innenpolitiker Burkard Dregger warf der Regierungskoalition aus SPD, Linken und Grüne einen "Kuschelkurs gegenüber der gewaltbereiten linksextremistischen Szene" vor. "Wir erwarten, dass der rot-rot-grüne Senat endlich Kante zeigt gegen linke Übergriffe, ehe noch etwas Schlimmeres geschieht." Am 1. Mai müssen sich die Berliner Polizei und der Senat voraussichtlich erneut mit einigen hundert gewalttätigen Demonstranten aus dem linksradikalen Lager auseinandersetzen. Wie üblich ist für 18.00 Uhr in Kreuzberg eine sogenannte revolutionäre Demonstration angemeldet. Wie im vergangenen Jahr soll sie auf dem Oranienplatz beginnen. Von den Veranstaltern ist sie aber nicht bei der Polizei angemeldet worden, obwohl das gesetzwidrig ist.

