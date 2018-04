Bild: Imago/Oberhaeuser

Sterbebegleitung in Berlin - Wie man andere auf dem letzten Weg begleitet

29.04.18 | 10:31 Uhr

Katharina Kreuschner spricht ganz offen über den Tod. Das muss sie auch, denn sie ist Sterbebegleiterin. Trotz aller Erfahrung ist es aber nicht immer einfach. Wie man diese Aufgabe gut meistert, bringt sie anderen bei. Von Kim Neubauer

Es ist einer der ersten richtig warmen Tage des Jahres. Die Bäume werden wieder grün, die Menschen tragen T-Shirts und essen Eis. In einem kleinen Laden in Prenzlauer Berg sitzt Katharina Kreuschner mit einem Dutzend anderer Leute in einem Stuhlkreis und redet über das Sterben. Für sie ist es ein normaler Arbeitstag. In das Ladenlokal sind hauptsächlich Frauen mittleren Alters gekommen, um sich von Kreuschner in einem achtmonatigen Kurs zu Sterbebegleiterinnen ausbilden zu lassen.

Katharina Kreuschner | Bild: rbb

Sterbebegleitung ist keine Krankenpflege, sondern es geht um Zwischenmenschliches: Gespräche, Vorlesen, für die Angehörigen da sein oder einfach nur am Bett sitzen und dem sterbenden Menschen Gesellschaft leisten. "Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie einfach geliebt werden wollen. ihre Familie um sich herum haben, vertraute Stimmen hören und vertraute Gerüche riechen. Ganz alltägliche Sachen", erklärt Kreuschner über die Begleitung, die Tage, aber auch Wochen dauern kann.

Vom Ehrenamt zum Hauptberuf

Kreuschner hat viel Erfahrung in der Sterbebegleitung gemacht – denn sie hat früh damit angefangen: Schon mit Mitte zwanzig habe sie sich als ehrenamtliche Sterbebegleiterin engagiert und hauptsächlich ältere, bettlägerige Menschen betreut, sagt sie. "Ich bin jedes Mal mit einem mulmigen Gefühl hin und dann glücklich zurück nach Hause gefahren – beseelt", erzählt die junge Frau mit den dunklen Haaren und dem freundlichen Gesicht. Dann habe sie sich entschieden, den Job hauptamtlich zu machen: "Die Entscheidung ist absolut richtig gewesen. Früher wollte ich immer Lehrerin werden, aber jetzt bin ziemlich froh, dass ich hier sitze.“

Info Ausbildung zum Sterbebegleiter Die Ausbildung zum Sterbebegleiter/zur Sterbebegleiterin erstreckt sich über acht Monate, in denen insgesamt 100 Unterrichtsstunden stattfinden. Vorgesehen sind außerdem zehn Stunden Praktikum. Der Kurs ist kostenlos; Teilnehmende sollten sich drei Stunden in der Woche dafür freihalten. Die Ausbildung wird von mehreren Trägern angeboten. Nachfolgend die links zu einigen Trägern oder Einrichtungen, die die Ausbildung anbieten. [Stephanus Stiftung] [Unionhilfswerk] [Ricam-Hospiz]

Inzwischen arbeitet Kreuschner als Koordinatorin im Stephanus-Kinderhospiz und bringt anderen Menschen bei, was sie damals als Ehrenamtliche gelernt hat. Außerdem betreut sie trauernde Kinder oder sogar Kinder, die selbst erkrankt sind. Sie steht vielen Familien in schwierigen Lebenssituationen bei.

Viele Familienangehörige sich unglaublich dankbar

Die Teilnehmenden lauschen jetzt den Erzählungen einer Frau, die sich schon länger als Sterbebegleiterin engagiert. Sie berichtet von Menschen, die sie betreuen durfte. Manche aus der Gruppe haben Tränen in den Augen. Katharina sitzt da und nickt. Na klar, hier geht es darum, anderen Menschen beim Sterben zu zuschauen. So gutherzig diese Geste sein mag – es ist doch ein seltsames Gefühl. Kursleiterin Katharina hat eine Situation besonders im Gedächtnis behalten: Als ihr eine weinende Ehefrau vor Dankbarkeit in den Armen liegt. "Einfach nur, weil ich das übernommen habe, was sie gerade nicht konnte: Am Bett ihres Mannes sitzen, seine Hand halten und ihm Märchen vorlesen. Das hat so viel gemacht." Sie spricht von der unglaublichen Dankbarkeit, die ihr Angehörige entgegenbringen und vergisst dabei vielleicht ein bisschen, dass ihre Arbeit tatsächlich nicht so selbstverständlich ist.

"Ich lese keine Bücher übers Sterben"

Katharina Kreuschner findet, dass die Gesellschaft nicht über Tod und schwere Krankheiten schweigen sollte. Sie selbst redet in Kinder-Trauergruppen schon mit den kleinsten Menschen über das Sterben und hält diesen Prozess für unglaublich wichtig. Trotzdem hat auch sie sich Grenzen für ihr Privatleben gesetzt: "Ich schaue mir keine Dokus oder Filme zu diesen Themen an und lese auch keine Artikel dazu. Weil ich genau weiß, dass diese Gedanken so schwer sind." Besonders nah würden ihr Fälle gehen, die in ihrer eigenen Lebensrealität stattfinden. "Wenn ich zum Beispiel Menschen begleite, die in meinem Alter sind, vielleicht auch in meinem Bezirk wohnen, und mit denen ich abends gut ein Bier trinken gehen könnte. Da wird mir bewusst, dass das Leben so schnell vorbei sein kann." Allerdings genieße sie auch viel bewusster, weil sie an vielen Beispielen sehe, wie schnell sich alles ändern kann.

Die Angst vor dem Sterben anderer

Obwohl Katharina Kreuschner mittlerweile so souverän über den Tod spricht wie sonst wahrscheinlich wenige, räumt sie ein: Auch sie war mal unsicher. Am Anfang ihrer Arbeit als ehrenamtliche Sterbebegleiterin hatte sie auch Angst vor dem Gedanken, dass ein Mensch in ihrem Beisein sterben könnte: "Dann habe ich gemerkt, dass es nichts Schlimmes ist. Es ist eher ein Geschenk, wenn sich jemand dafür entscheidet, dass ich in diesem Moment dabei sein darf." Denn Sterbende suchten sich diesen Zeitpunkt auch selbst aus: Häufig warteten sie, bis Angehörige den Raum verlassen, um zu gehen, erzählt Kreuschner. Im Ladenlokal in Prenzlauer Berg ist nach zwei Stunden Aufbruchstimmung. Das nächste Treffen wird das letzte sein. Alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer haben den Kurs geschafft. Jetzt können sie gemeinsam mit Katharina Kreuschner trauernden und sterbenden Menschen zur Seite stehen.

Sendung: Radio Fritz, 18.04.2018

Wegweiser für Betroffene und Angehörige Wann bietet es sich an, Angehörige ins Hospiz zu bringen? Wenn ein Mensch an einer Erkrankung leidet, bei der es keine Chance auf Heilung gibt und es klar ist, dass er innerhalb kurzer Zeit sterben wird, kann die Unterbringung in einem Hospiz ein guter Weg sein. Voraussetzung ist, dass der Patient alle Therapien abgeschlossen oder abgelehnt hat, denn im Hospiz bekommt er nur eine palliative [schmerzlindernde] Versorgung. Außerdem müssen ein Arzt und der Medizinische Dienst der Krankenkassen einen Aufenthalt im Hospiz für den Betreffenden befürworten.

Mit welchen Wartezeiten muss man rechnen? In Berlin gibt es zum Teil sehr lange Wartelisten für Hospizplätze. Aktuell gibt es vierzehn stationäre Einrichtungen in der Stadt, die über jeweils bis zu sechzehn Einzelzimmer verfügen. Allerdings gibt es immer wieder Fälle, in denen Menschen kurzfristig, innerhalb von zwei Wochen, einen Platz im Hospiz bekommen. Das liegt daran, dass sich viele Leute auf mehreren Wartelisten registrieren. Liste der Hospiz-Einrichtungen in Berlin

Gibt es eine Beratungsstelle, an die man sich wenden kann? Die Zentrale Anlaufstelle Hospiz (ZAH) hilft allen Menschen, die Fragen zu den Themen Sterben, Tod und Trauer haben. Hermannstr. 256 – 258

12049 Berlin-Neukölln

030/ 40 71 11 13 post@hospiz-aktuell.de

www.hospiz-aktuell.de

Wer übernimmt die Kosten? Die Kosten für den Aufenthalt im Hospiz werden von der Krankenkasse übernommen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Das heißt, dass der Patient keine Chance auf Heilung hat und in kürzester Zeit versterben wird. Das muss vom Arzt und dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen befürwortet und dokumentiert werden.

Welche Hilfen gibt es für Angehörige? Angehörige können auf eine Vielzahl sozialer Angebote zurückgreifen, wenn sie Hilfe benötigen. Zum Beispiel Seelsorge, den ambulanten Hospizdienst oder Trauercafés. Hilfe für Angehörige