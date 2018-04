Thomas Montag, 16.04.2018 | 13:36 Uhr

Hauptsache man kann meckern,



1. für eine solche Tat gibt es keine Strafe die annähernd so etwas genügend bestrafen könnte

2. unser Rechtssystem gilt für alle gleichermaßen in unserem Rechtsstaat, ob einem das passt oder nicht

3. die Strafen sind halt je nach Vorsatz/Straftat begrenzt, aber egal das geht zu weit

4. Trotz Alkohol Konsum bestraft zu werden = na endlich zeigt die Justiz das Alkohol/Drogen Konsum nicht vor Strafe schützt!

Da ist ein gutes Zeichen der Abschreckung wer möchte denn bitte 3 Jahre in den Knast.

P.S. wenn einem dass nicht passt, kann man sich ja mittlerweile ein Land auf der Welt aussuchen wo das nicht so ist ;-)