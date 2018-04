Bei der Berliner Müllabfuhr und den Wasserbetrieben wird am Freitag ganztägig gestreikt. Die Berliner Stadtreinigung kündigte an, dass Hausmüll- und Bioabfalltonnen nicht geleert werden, teilweise auch Wertstofftonnen. Sperrmüll bleibt stehen, die 15 Recyclinghöfe in Berlin bleiben geschlossen.

Auch die Straßen werden nicht gekehrt, Papierkörbe nicht geleert. Bei den Wasserbetrieben wird die Servicehotline vom Warnstreik betroffen sein, kündigte der Kommunale Arbeitgeberverband an. Das Service-Center der BSR wird nicht erreichbar sein, wie das Unternehmen ankündigte. Auch am Samstag werde es Einschränkungen geben.

Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft mehr Geld für die Beschäftigten erkämpfen. In der laufenden Tarifrunde des Bundes und der Kommunen verlangt Verdi für die 2,3 Millionen Beschäftigten sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. "Es soll ein deutliches politisches Signal aus Berlin gesendet werden", sagte Verdi-Sprecher Andreas Splanemann dem rbb. Um 9 Uhr ist eine Kundgebung am Molkenmarkt in Berlin-Mitte geplant. "Den Bereich würde ich umfahren", rät Splanemann den Autofahrern der Hauptstadt.