Passanten entdecken Toten in Berlin-Friedrichshain

In Berlin-Friedrichshain haben Passanten in der Nähe der Warschauer Brücke am frühen Montagmorgen einen Toten gefunden. Feuerwehrleute versuchten die Person zu reanimieren, brachen die Maßnahmen dann aber ab.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen 40 Jahre alten Obdachlosen. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden bei dem Tod aus.



Auch die "B.Z." berichtete von einem toten Obdachlosen und veröffentlichte ein Foto, das Schlafsack, Bollerwagen und einen Einkaufswagen voller Pfandflaschen unter einem Baum zeigen.

Sendung: Radio Berlin 88,8, 16.04.2018, 07.00 Uhr