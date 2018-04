In Berlin wird es auf der U-Bahn-Linie 1 für die kommenden vier Wochen erhebliche Beeinträchtigungen geben. Die U-Bahn-Linie wird bis 7. Mai wegen Gleisbauarbeiten unterbrochen.

Die Sperrung hat nicht nur Auswirkungen auf den Bahnverkehr: Der Ersatzbus bekommt - wie schon bei früheren Sperrungen auf der Linie - auf der Skalitzer Straße und der Gitschiner Straße eine eigene Spur. Für Autofahrer steht damit nur eine Spur zur Verfügung. Deshalb müssen sie mit langen Staus rechnen.

Die Unterbrechung hat auch Auswirkungen auf die Feierlichkeiten am 1. Mai: Das Myfest findet wie gewohnt auf dem Oranienplatz, der Oranienstraße und am Mariannenplatz statt - die U-Bahnen halten aber nicht wie gewohnt Prinzenstraße, Kottbusser Tor oder am Schlesischen Tor. Zehntausende Besucher müssen dann mit Ersatzbussen oder über den Bahnhof Moritzplatz anreisen. Die zweite offizielle Feier findet im Görlitzer Park unter dem Titel "MaiGörli" statt - hier fallen die Stationen Görlitzer Bahnhof und Schlesisches Tor als Anreisepunkte weg.