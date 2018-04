Eine gravierende Sperrung ist vorbei, da unterbricht die BVG die nächste U-Bahnlinie: Die U1 wird wegen Gleisbauarbeiten vom 10. April an für knapp einen Monat gesperrt - damit gibt es auch während der Kreuzberger Feste rund um den 1. Mai Pendel- und Ersatzverkehr.

Auf Berlins ältester Strecke sollen die etwa 100 Jahre alten Brücken instand gesetzt und die 40 Jahre alten Gleise saniert werden, so die BVG. Auch im zweiten Halbjahr 2018 sowie 2019 sollen weitere Bauabschnitte folgen.

Die Sperrung hat nicht nur Auswirkungen auf den Bahnverkehr: Der Ersatzbus bekommt - wie bei früheren Sperrungen auf der Linie - auf der Skalitzer Straße und der Gitschiner Straße eine eigene Spur bekommt. Für Autofahrer steht damit nur eine Spur zur Verfügung. Mit langen Staus ist zu rechnen.

Die Unterbrechung hat auch Auswirkungen auf die Feierlichkeiten am 1. Mai: Das Myfest findet wie gewohnt auf dem Oranienplatz, der Oranienstraße und am Mariannenplatz statt - die U-Bahnen halten aber nicht wie gewohnt Prinzenstraße, Kottbusser Tor oder am Schlesischen Tor. Zehntausende Besucher müssen dann mit Ersatzbussen oder über den Bahnhof Moritzplatz anreisen. Die zweite offizielle Feier findet im Görlitzer Park unter dem Titel "MaiGörli" statt - hier fallen die Stationen Görlitzer Bahnhof und Schlesisches Tor als Anreisepunkte weg.

Die BVG teilte rbb|24 mit, dass die Verlängerung der U3 ab 7. Mai ohne vorherige Instandsetzung nicht möglich sei. Der Sanierungsbedarf auf der Strecke sei dringend.