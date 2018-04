Für viele Deutsche gehören Wölfe inzwischen genau so selbstverständlich in die Landschaft wie Füchse, Rehe oder Biber. Das ergab eine Umfrage im Auftrag des Naturschutzbundes. Vor allem Großstädter entpuppten sich als Wolfsfreunde.

Eine große Mehrheit der Bundesbürger begrüßt einer Forsa-Umfrage zufolge die Wiederansiedlung des Wolfes in Deutschland. Demnach finden 80 Prozent der Deutschen, dass Wölfe genauso in die Landschaft gehören wie Füchse, Rehe oder Biber, wie aus der am Freitag veröffentlichten Umfrage im Auftrag des Naturschutzbundes (Nabu) hervorgeht.

78 Prozent der Befragten stimmten der Aussage zu, dass Wölfe in Deutschland leben können, auch wenn es teilweise zu Problemen kommt. Zudem finden 73 Prozent, dass die Probleme mit Wölfen in den Medien übertrieben dargestellt werden.

Die meisten Freunde hat der Wolf dabei laut Umfrage im urbanen Umfeld - also dort, wo der Wolf kaum in Erscheinung tritt. In den Großstädten liegt die Zustimmungsrate bei 82 Prozent, in Städten unter 100.000 Einwohnern bei 77 Prozent. Am geringsten, wenn auch immer noch sehr hoch, ist die Freude über seine Wiederansiedlungen in Wohnorten unter 20.000 Einwohnern mit 75 Prozent.

Befragt wurden den Angaben zufolge im Februar und März mehr als 2.000 Bundesbürger ab 18 Jahren. In Brandenburg und Sachsen wurden jeweils 150 Personen befragt. Beide Länder haben die älteste und stärkste Wolfspopulation in Deutschland.