Ein Autofahrer, der am Montag in ein Kreuzberger Straßencafé gerast war, hat dies offenbar nicht mit Absicht getan. Das ist das Ergebnis erster umfangreicher Ermittlungen der Polizei. Sieben Menschen waren bei dem Unfall leicht verletzt worden.

Der Unfall an einem Lokal in Berlin-Kreuzberg am Montagmittag war nach neuesten Erkenntnissen der Polizei wohl doch nicht beabsichtigt. Staatsanwaltschaft und die eingesetzte Mordkommission gingen derzeit nicht von einem Vorsatz aus, teilte die Polizei am Dienstag "nach ersten umfangreichen Prüfungen" mit. Demnach könnte es sich bei dem Unfall mit sieben Leichtverletzten doch um einen missglückten Einparkversuch handeln.

Zuvor hatten die Ermittler geprüft, ob der 32 Jahre alte Autofahrer nach einem Streit um eine Parklücke absichtlich in die Menschengruppe im Außenbereich des Cafés gefahren sein könnte. Die weiteren Ermittlungen wird nun die Kriminalpolizei führen.